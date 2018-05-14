Abdulkadir Selvi: Asıl fırtına milletvekili listelerinde kopacak

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Seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarına odaklandık ama asıl fırtına milletvekili listelerinde kopacak.

AK Parti’de adaylık başvurusunda bulunmayan 22 milletvekiliyle birlikte mevcut milletvekillerinin üçte ikisinin yenileneceği söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabineden ziyade milletvekili listelerine ağırlık vereceği konuşuluyor. Kabinede bakan sayısı azalacağı için partinin etkili isimlerini listelerde göreceğiz. Özellikle de siyasi yönü ağır basan bakanların, illerinin lokomotifi olacağı söyleniyor. Erdoğan, İstanbul’a özel bir önem veriyor. Daha önce İstanbul’da siyaset yapmış olan iki önemli bakanın bu kez illerinden değil, İstanbul’dan aday gösterileceği söyleniyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’den liste başı olacağı konuşuluyor. Bu durum Yıldırım için cumhurbaşkanı yardımcılığı düşünülmediği anlamına mı geliyor? AK Parti kulislerinde Binali Yıldırım için yeni dönemde Meclis Başkanlığı konuşuluyor. Biliyorsunuz Meclis Başkanı İsmail Kahraman bu dönem aday olmadı.

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Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu seçimde İstanbul’dan aday olacağı konuşuluyordu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun tercihini yine İzmir’den yana kullandığını ifade ediyorlar. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle ilgili çalışma yaptırmıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekillerinin performanslarıyla ilgili değerlendirmeler yaptırıyor. CHP milletvekillerinin daha çok parti içi mücadeleye odaklandığı görülüyor. Erdoğan’dan ziyade Kılıçdaroğlu ile mücadeleyi tercih edenlerin varlığı dikkat çekiyor. CHP Lideri’nin dengelere özen göstermekle birlikte tercihini yenileşmeden yana yapacağı konuşuluyor.