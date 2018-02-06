Abdulkadir Selvi: Artık ABD, ‘Türkiye ne yapar?’ diye soruyor

Türkiye bir süredir karar alırken, “ABD ne der?” diye sormuyor. Eğer ABD’ye sorsaydık, Fırat Kalkanı harekatını ve Afrin operasyonunu yapabilir miydik? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump’ın 25 Ocak tarihli görüşmelerinde yaşanan diyalog bunu çok iyi yansıtıyor.

ERDOĞAN: ‘Münbiç’e gireceğiz.’

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TRUMP: ‘Bizim orada askerimiz var.’

ERDOĞAN: ‘Askerinizi güvenli bölgeye çekersiniz.’

Artık ABD, ‘Türkiye ne yapar?’ diye soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Münbiç konusunda geri adım atmayacağız” demiş, ardından eklemişti, “Artık söz söyleme zamanı geride kaldı.” ABD Savunma Bakanı Mattis’in, “Menbiç’i Türkiye ile konuşuyoruz” diye açıklama yapmasına bu kararlılık sayesinde gelindi.

Menbiç konusunda ABD ile yürüyen bir süreç var ancak bizimkiler ser verip sır vermiyor. Sadece Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe’nin Menbiç konusunda, “Bir sürpriz yaşanabilir” uyarısına sahibiz.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı