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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Arınç, Erdoğan’a ‘Size zarar verdim’ diyor

Randevu talebi Arınç’tan geliyor ama Cumhurbaşkanı telefonla arıyor. Karşılıklı olarak diyalogların yaşandığı bir görüşme gerçekleşiyor. Arınç, “Ben isimler konusunda konuştuğum için yanlış yaptım. Onu kabul ediyorum. İsimler üzerinde konuşmamalıydım. Ama ben sadece bunları söylemedim. 4 saatlik programda şunları da anlattım” diye bir özet yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabırla dinliyor. Arınç, “İsimler üzerinde konuşmakla hem partiye, hem size, hem cumhur ittifakına zarar verdim. Partimden ayrılmayacağım. Ama müsaade ederseniz Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa edeceğim” diyor. Cumhurbaşkanı, “Peki o zaman” diye karşılık veriyor.

Tabii ki zor bir durum. Ancak edindiğim bilgiye göre Arınç ile Erdoğan’ın arasında bir polemik yaşanmıyor. Seviyeli bir konuşma gerçekleşiyor. Netice itibarıyla bir istifa konuşması ama karşılıklı olarak bir kırgınlık ifadesi kullanılmıyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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