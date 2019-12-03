Abdulkadir Selvi: Ankaralılar Mansur Yavaş’ı sevdi

Son dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kıyaslayan değerlendirmeler yapılıyor. Her ikisinin tarzı da farklı. Ekrem İmamoğlu, proaktif bir insan. Mansur Yavaş ise sakin güç.

Ekrem İmamoğlu daha çok dışa dönük bir insan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan öte uluslararası bir isim olma yolunda ilerliyor. Zaman zaman polemiğe girmekten kaçınmıyor. İsmi kâh CHP Genel Başkanlığı için, kâh Cumhurbaşkanı adaylığı için geçiyor.

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Mansur Yavaş ise iş odaklı bir insan. Polemiğe girmiyor, gösterişten uzak duruyor. Belediye başkanlığını kazandığında dahi miting gibi kalabalıkların toplanmasına izin vermemişti. En çok sıkıldığı şeyin koruma ordusuyla dolaşmak olduğunu söylüyor. O nedenle koruma sayısını azaltmış. Kısa bir süre oldu ama Ankaralılar Mansur Yavaş’ı sevdi.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı