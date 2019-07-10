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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Ankara’da yeni seçim tarihleri konuşulmaya başlandı

İmamoğlu’nun, ‘karizmanın sıradanlaşması’ tehlikesine karşı dikkatli olması gerektiğini de düşünüyorum. İmamoğlu bir anlamda geleceğin yükünü taşıyor omuzlarında. Ama 2023 seçimlerinde en belirleyici unsur Ekrem İmamoğlu’nun başarısı ya da başarısızlığı olacak. Tabii seçimler 2023’e kalırsa… Seçim yorgunu olan Türkiye, 4.5 yıl seçimsiz bir dönem geçirmeli. Ancak yeni partilerin kurulacağı ortaya çıktıkça Ankara’da yeni seçim tarihleri konuşulmaya başlandı. Seçimler 2023’e kalır diyenlerin sesi daha az çıkıyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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