Abdulkadir Selvi: Ankara’da her iki adayın kazanması durumuna yönelik senaryolar çalışılmış

İslamofobik bir söylemle gelen Trump’ın kazanmasına üzülmüştük. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’la güçlü ilişkiler kurdular. Trump, Halkbank davasında S-400’lerde yaptırım taleplerini savuşturdu. Ama Kudüs kararı, İsrail’le Arap dünyasının barıştırılması süreci de Trump’ın eseriydi. O nedenle Trump kazanırsa biz kazanmış, Biden kaybederse rakibimiz kaybetmiş olmayacak. Önemli olan Türkiye’nin çıkarları.

ABD seçimleri, Türkiye seçimleri kadar Ankara’da yakından takip ediliyor. Her iki adayın kazanması durumuna yönelik senaryolar çalışılmış. Dünkü temaslarımda seçim sonuçlarının ihtiyatlı bir iyimserlik içinde takip edildiğini gördüm.

Reklam

Abdulkadir Selvi’nin yazısı