Abdulkadir Selvi: Ankara’da cevabı en çok aranan soru

Seçim kararının alındığı tarihten itibaren seçmen eğilimlerinde önemli değişiklikler yaşanıyor.

Seçmen tercihlerindeki değişimin dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekiyor.

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Ekonomi, siyaset üzerindeki etkisini ciddi bir oranda hissettirmeye başladı. Siyaseti dolar üzerinden takip etmekte yarar var.

Piyasalar 24 Haziran’dan sonrayı mı satın alıyor yoksa cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkilemek için mi piyasalar eliyle sürece müdahale ediliyor? Bu sorunun cevabını bulan yok. Ama Ankara’da cevabı en çok aranan soru bu.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı