Abdulkadir Selvi: Ankara her şeyin farkında

İdlib konusunda Rusya ile aramız açılınca, ABD bu durumu fırsata çevirmek için her yolu deniyor. Başkan Trump Türkiye’ye desteğini ifade ediyor, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkçe olarak “şehitlerimiz” demek suretiyle gönlümüzü kazanmaya çalışıyor. Bir dönem ABD’nin karşı çıkmasına rağmen Rusya ile işbirliği sonucunda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarını gerçekleştirmiştik. “Bu kez de Rusya’ya karşı ABD desteği ile İdlib harekâtını mı yapacağız?” yönünde değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Hatta “Bu durum ABD ile yakınlaşmaya vesile olur” diyenler de mevcut.

Ankara ise her şeyin farkında. “ABD ile Rusya karşı karşıya. Birbirlerine karşı maşa kullanıyorlar. Biz maşa değil, özneyiz. Kendi milli çıkarlarımız doğrultusunda ne yapılması gerekiyorsa ona karar verir, yerine getiririz” deniliyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı