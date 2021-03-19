Abdulkadir Selvi: Anayasa Mahkemesi’ne dikkat diyorum; sürpriz bir karar da çıkabilir

HDP hakkında kapatma davası açıldı diye otomatik olarak kapatılacağı anlamına gelmiyor. HDP geleneğinden şimdiye kadar 7 parti kapatıldığı için kapatma davasının açıldığı andan itibaren HDP’ye kapatılmış muamelesi yapılıyor. Ama Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlaliyle ilgili verdiği kararlar dikkate alındığında, ‘Aç-kapa-ARTEMA’ reklamındaki gibi olmayabilir.

HDP kararı siyaseti yeniden şekillendirecek. Cumhurbaşkanlığı seçimine uzanan sonuçları olacak. O nedenle Anayasa Mahkemesi’ne dikkat diyorum. HDP’nin kapatılması güçlü bir olasılık olmasına rağmen sürpriz bir karar da çıkabilir.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı