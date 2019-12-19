Abdulkadir Selvi: Altınok, ‘Başbakanın evine izinsiz girmeye çalışan olursa vurun talimatı vermiştim’ dedi

17-25 Aralık FETÖ’cü darbe girişiminin karanlıkta kalan birçok yönü var. 17 Aralık’tan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Selami Altınok’la birlikte hareket eden inanmış bir ekip, FETÖ’cü savcılar Zekeriya Öz, Muammer Akkaş ve Celal Kara ile İstanbul Emniyeti’ni FETÖ karargâhı gibi kullanan polislere karşı gözü kara bir mücadele vermişlerdi.

17 Aralık’tan 24 saat sonra Erdoğan’ın Başbakanlık uçağında İstanbul’a giderek Emniyet Müdürlüğü görevini üstlenen Selami Altınok, FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin bugün dahi kamuoyunun tam olarak bilmediği birçok olaya tanıklık etti.

Reklam

25 Aralık günü Başbakan’ın Kısıklı’daki evinin önünde Özel Harekât polislerini görevlendirdiğini anlatan Altınok, “‘İzinsiz içeri girmek isteyen olursa vurun’ talimatı vermiştim” demişti.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı