Abdulkadir Selvi: Aliyev Rusya ile ilişkileri iyi tutmakla akıllı bir strateji izliyor

Rusya Devlet başkanı Putin, gazetecilerle toplantı sırasında kendisini arayan Paşinyan’ın suratına telefonu kapatmak suretiyle uluslararası camiaya mesajını vermişti. Putin’in Paşinyan’ı devirmeyi amaçladığı, bunun için de Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına müdahale etmediği söyleniyor.

Aliyev, bu süreçte Rusya ile ilişkileri iyi tutmakla akıllı bir strateji izliyor. Türk heyeti ile görüşmesinde, “Rusya ile ilişiklerimiz çok iyi” diyor. Konuşması sırasında, “Rusya ile diyaloğumuz çok çok iyi” deme gereği duyuyor. Hatta kurulacak olan barış masasında Türkiye ile Rusya’nın varlığını şart koşuyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı