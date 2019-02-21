Abdulkadir Selvi: Ali Babacan’ın genel başkanlığını üstleneceği bir partiden söz ediliyor

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın genel başkanlığını üstleneceği bir partiden söz ediliyor. Daha doğru bir deyişle, kurulacak olan yeni partinin başına geçmesi için Ali Babacan’ın ikna edildiği söyleniyor. Parti kurma çalışmalarının arkasındaki ismin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğu söyleniyor. Abdullah Gül’ün genç, yıpranmamış ve yeni bir isim olması nedeniyle Babacan’ı tercih ettiği söyleniyor. Aslında partiyi kurduranın Abdullah Gül olduğu belirtiliyor. Yani perde arkasındaki lider Abdullah Gül. Ancak kendisi bir parti kurup yola çıkmak yerine Ali Babacan’ın genel başkanlığı üstleneceği bir parti kurmayı tercih ettiği söyleniyor. Tabii ki adı ‘Abdullah Gül Partisi’ olmayacak. Ama parti için ‘Abdullah Gül partisi’ diyebiliriz. Yeni parti kurma çalışmaları için AK Partili eski bakanlardan bir heyet oluşturulduğu söyleniyor. Heyet, yeni partinin programını yazmaya başlamış. Parlamenter sistemi savunan bir parti öngörülüyormuş.
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