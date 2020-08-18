Abdulkadir Selvi: Akşener’in neden sert tepki gösterdiğini anlamak için kulislere kulak kabarttım

Tüm hesaplar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine göre yapılırken, göz ardı edilen bir nokta var. Devlet Bahçeli sürpriz bir çıkış yaparak Meral Akşener’e “Evine dön” çağrısı yaptı. Bu davete Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir şekilde destek verdi. Ancak Meral Akşener bu kozu değerlendirip ‘cumhur ittifakı’ ile ‘millet ittifakı’ arasında kilit bir rol üstlenmesi gerekirken tam aksine sert bir şekilde karşı çıktı. Hatta “Başıma silah dayasalar mümkün değil” dedi. Akşener’in neden bu denli sert tepki gösterdiğini anlamak için kulislere kulak kabarttım.

Cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Meral Akşener, cumhur ittifakına geçtiği takdirde cumhurbaşkanlığı iddiasından vazgeçmesi gerekecek. Ancak millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil. “Bahçeli ve Erdoğan’ın davetiyle eli daha da güçlendi. Akşener, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olma fırsatını yakaladı. En azından kendisi olmasa da istediği ismi aday yapma gücüne kavuştu” denildi.

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Kemal Bey’in Abdullah Gül’ü düşündüğü kadar Meral Akşener faktörünü de aklında tutması gerekecek.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı