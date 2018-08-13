Abdulkadir Selvi: Akşener’e oy vermeyen 242 delege, bir sinyal verdi

Akşener, İYİ Parti’nin kuruluşunda partiyi istediği gibi dizayn edememişti. Çünkü MHP’de birlikte mücadele verdiği isimler vardı. “Diyet borcu ödedim” demişti. Dünkü kongre ile bu defter kapandı. Akşener hem daha güçlü bir şekilde döndü, hem de artık bir mazereti kalmadı. Peki, İYİ Parti aynı şekilde güçlendi mi? Seçimlerden önceki heyecan ve daha önceki kongrelerinin yapıldığı 10 Aralık ve 1 Nisan’daki havadan eser yoktu. İYİ Parti demek Akşener demek ama 1123 delegenin katıldığı kongrede Akşener’e, 881 oy çıktı. Akşener’e oy vermeyen 242 delege, bir sinyal verdi.

Akşener’in gelgitlerinin yaşandığı süreçte İYİ Parti’de dağılma kaygısı yaşandığı için kongrenin teması “Daha yeni başlıyoruz” olarak seçilmişti. Meral Akşener’de, Demirel’in partisinin başına döndüğünde söylediği gibi ”Nerede kalmıştık” dedi. Konuşmasında neden istifa ettiğini açıklama gereği duydu.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı