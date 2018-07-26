Abdulkadir Selvi: Akşener olmazsa İYİ Parti’nin dağılma sürecine gireceğini görüyorlar

Meral Akşener istemese de Akşener’in dışında hiçbir aday çıkmamalı, oybirliğiyle tekrar seçilmeli diye mücadele edenler var. Onlar da çok iyi biliyor ki, İYİ Parti demek Meral Akşener demek. Meral Akşener olmazsa İYİ Parti’nin dağılma sürecine gireceğini görüyorlar. Akşener’in, kapısının önünde bekleyenlerin geri çekilmesi, kendisine açıklama yapmak için 72 saat süre tanınması ve 12 Ağustos’ta partinin olağanüstü kurultaya gidilmesini istemesi nedeniyle umutlanmışlardı. Hatta, kongreye geleceğini söylediği ifade ediliyordu.

Hatta Akşener bir yandan rest çekerken diğer taraftan da geri dönüş için manevra mı yapıyor yorumları işitilmeye başlanmıştı. Akşener’in, partide sorun çıkaran bir grubu tasfiye ederek daha güçlü bir şekilde partiye döneceği konuşuluyordu. Ancak Akşener, “Aday olmama kararım kesindir” diye açıklama yaptı. Zaten Afyon’daki kampı terk etmek üzere aracına bindiğinde bu kararı verdiğini söyleyenler var. Hatta bir parti yöneticisi, “Afyon’a bu kararı alarak gelmiş” demişti.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı