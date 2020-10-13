Abdulkadir Selvi: Akşener, kendisi olmazsa İmamoğlu ya da Yavaş’ın adaylığını destekleyeceğini ima etti

Demirtaş ile Akşener arasında Cumhurbaşkanlığı seçimi için kahvaltı masası kurulmaya hazırlanırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. HDP’ye yönelik, merkezinde Demirtaş’ın yer aldığı ikinci Kobani operasyonu dalgası başladı.

Bu gelişme Abdullah Gül’den sonra Selahattin Demirtaş’ın pozisyonunu geriletti. Meral Akşener’in pozisyonunu daha güçlü hale getirdi. Tabii Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörünü göz ardı etmeden.

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2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Akşener’in “Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin önünü tıkamam” sözünü yeni sürecin önemli kilometre taşlarından biri olarak okumak gerek. Akşener, kendisi aday olmazsa Abdullah Gül’e karşı Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ın adaylığını destekleyeceğini ima etmiş oldu.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı