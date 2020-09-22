Abdulkadir Selvi: Akşener, İYİ Parti’yi Kürt sorunu ve Zazaların taleplerine de açık bir çizgiye çekti

Akşener kurultayda “İYİ Parti’yi, iki yumruk arasına sıkıştırılan, bu vatanın has evladı Kürtler kurdu, Zazalar kurdu” mesajıyla Kürt ve Zaza seçmenlere sıcak mesajlar gönderdi. Akşener’e yakın isimler bu sözleri “Türkiye olarak biz bir bütünüz” demek için sarf ettiğini söylüyorlar ama bir de madalyonun öteki yüzü var.

(…)Bu kurultayda İYİ Parti’yi 2023 seçimlerine götürecek olan kadrolar belirlendi. Ancak sadece kadrolar değil, söylem de ortaya çıktı. Akşener, İYİ Parti’yi milliyetçi tonları ağır basan bir parti olmaktan Kürt sorunu ve Zazaların taleplerine de açık olan bir çizgiye çekti. Tabii bu söylem sadece kurultay salonunda mı kalacak yoksa Akşener’in konuşmalarında ve İYİ Parti’nin politikalarında da kendini gösterecek mi? Önümüzdeki günlerde dikkatle izlememiz gereken bir noktayı oluşturuyor.

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İYİ Parti demek, Meral Akşener demek. O nedenle Akşener’in mesajları ışığında İYİ Parti’nin yeni süreçteki yerini millet ittifakının içi ve CHP ile HDP’ye de kapalı olmayan bir yere konumlandırdı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı