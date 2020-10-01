Abdulkadir Selvi: Akşener iki ateş arasında

Kurultay öncesi iyi bir hava yakalayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultaydan aldığı rüzgârla yelkenlerini doldurmayı beklerken, tam aksi bir durumla karşı karşıya kaldı.

Meral Akşener’in çarşaf listesinde yer alan isimlerin çizilmesi için teşkilat başkanı Koray Aydın’ın çıkardığı liste partiyi karıştırdı. Koray Aydın aralarında Ümit Özdağ, Aytun Çıray, Yavuz Temizer, Aydın Adnan Sezgin, Aylin Cesur, İsmail Koncuk gibi isimlerin yer aldığı 10 kişinin çizilmesini istedi. Başarılı da oldu. Koray Aydın başardı ama İYİ Parti kaybetti. Çünkü parti kurultaydan bu yana kaynıyor.

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(…)Meral Akşener iki ateş arasında. Sorunların sosyal medyaya taşınmasından dolayı canının sıkkın olduğu söyleniyor. Ama Koray Aydın’ın liste darbesinin asıl hedefinin kendisi olduğunu görecek kadar da tecrübe sahibi.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı