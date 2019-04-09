Abdülkadir Selvi: AKP’nin kulislerde konuşulan seçim yanlışları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’ya giderken yaptığı açıklama bir dönüm noktası oldu. AK Parti İstanbul’da 38 ilçede oyların sayılması, Büyükçekmece’de ise seçimlerin iptal edilmesi için YSK’ya başvuruda bulundu. Şimdi gözler Yüksek Seçim Kurulu’na çevrilmiş durumda. Seçimin kazanılmamasında yapılan hataların etkili olduğunu düşünenler ise özeleştiri yapılmasını istiyor.

İstanbul için kampanya dilinde “terörist” ve “Kürdistan” söylemlerinin Kürt seçmeni olumsuz etkilemesi, Ekrem İmamoğlu’na yönelik kampanyanın ters tepmesi, muhtarlık seçimleri için İstanbul dışına çıkanların yüzde 80’inin AK Parti seçmeni olması, seçimlerden birkaç ay önce tecrübeli mahalle ve sandık temsilcilerinin değiştirilmesi, sandıklarda CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Vatan Partisi ve HDP’li görevlilerin birlikte hareket etmesine karşılık, AK Parti görevlisinin yalnız kaldığı gibi noktalar üzerinde duruluyor.

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Abdülkadir Selvi’nin yazısı