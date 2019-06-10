Abdulkadir Selvi: AKP’liler yukarı tırmanış başladı diyorlar ama nefesleri yetecek mi belli değil

Geçmişte Erdoğan’ı da VİP’e almamışlardı ama o bunu sorun etmemişti. Erdoğan’ı VİP’e sokmayanlar gün geldi VİP kapısında onun elini sıkmak için sıraya girdi. Bülent Ecevit başbakanlığı döneminde dahi VİP’i kullanmazdı. VİP salonlarına değil, bizim VİP siyasete ihtiyacımız var. Tamam, İmamoğlu VİP listesinde yok. Ama siyaset liste işi değil, duruş meselesidir. Eğer liste işi olsa VİP listelerini tutanlar parti kurar, iktidar olurdu. Bunlar her zaman sandığa yansır. Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından önceden bilgi verilerek ve onun refakatinde VİP’e girilmiş. Siyaset aynı zamanda centilmenlik işidir. Eğer İmamoğlu VİP’ten geçmek istiyorsa, müsaade edilseydi ne olurdu? Türkiye’yi ABD’de mahkeme huzurunda zor durumda bırakan Reza Zarrab’ın eşi şarkıcı Ebru Gündeş bile VİP’i kullanıyorsa, Ekrem İmamoğlu’nun yaşlı annesinin hürmetine VİP’i kullanmasına izin verilemez miydi? Yoksa Zarrab’dan daha mı tehlikeli?

İstanbul seçimlerinde son 12 güne girildi. Ekrem İmamoğlu Karadeniz oylarını, Binali Yıldırım ise Kürt oylarını elde etmek için yoğun bir çaba içinde. Binali Yıldırım, Diyarbakır ve Şanlıurfa gezilerinin, ‘Kürdistan’ söyleminin İstanbul’daki Kürt seçmene olumlu yansımasını bekliyor. Ama diğer grupları ürkütmemek için Kürt söylemi üzerinde fazla ısrarlı olunmayacak. AK Partililer, “Yukarıya doğru bir tırmanış başladı” diyorlar. Ama nefesleri yetecek mi belli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise sahaya inmesi düşünülmüyormuş.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı



