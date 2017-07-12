Abdülkadir Selvi: Akın Öztürk olayı çok baş ağrıtacak

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Bir de Akın Öztürk olayı var. Jandarma Genel Komutanı Org. Yaşar Güler’in, “İyi polis rolünü üstlenmiş” dediği eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’e bir mim koyun derim. Akın Öztürk olayı çok baş ağrıtacak.

Hazırlığı 8 ay süren darbe girişiminde FETÖ’cüler, yola çıkarken kimlere umut bağlamışlardı? 15 Temmuz gecesi, “Tayyip mi, FETÖ mü başarılı olacak” diye bekleyenler kimlerdi? Gece 23.00-03.00 arasında izlemeyi tercih edip, “Erdoğan’ın kazandığını görünce” birliklerinin başına geçenler kimlerdi?

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Hepsi ve tamamı bir gün yazılacak.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı