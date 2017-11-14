Abdulkadir Selvi: AK Partili yöneticiler ikna için Burhan Kuzu’nun telefonlarını susturmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Kahraman’ın Meclis başkanı olarak devam etmesi kararını verdi. Karar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa yenilen yemekte alındı.

Dün iki kişinin telefonları çok yoğundu. AK Parti milletvekilleri, tebrik etmek için İsmail Kahraman’ı aradı. AK Parti yöneticileri ise ikna etmek için Burhan Kuzu’nun telefonlarını susturmadı.

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Bülent Arınç ve Cemil Çiçek iki dönem Meclis başkanlığı yapmıştı. İsmail Kahraman’ın da iki dönemi tamamlaması uygun görüldü.

Artık tüm hesaplar 2019 seçimlerine göre yapılıyor. iki nokta ön plana çıkıyor.

1- Cumhurbaşkanlığı seçimi parlamenter sistemi geri getirmek isteyenlerle başkanlık sistemini savunanlar arasında geçecek.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alacağı oy ile milletvekili seçimleri arasında oy farkı olacak.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı