Abdulkadir Selvi: AK Parti’deki hava Özkoç’un dokunulmazlığının kaldırılması yönünde

AK Parti’deki hava, Özkoç’un dokunulmazlığının kaldırılması yönünde. Anayasa’nın 83. maddesine göre Özkoç’un dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplanacak. Meclis Genel Kurulu’nda ise salt çoğunlukla dokunulmazlığın kaldırılması kararı alınabilecek. Eğer Engin Özkoç yargılanıp 1 yıldan fazla ceza alırsa, karar Meclis’te okunduktan sonra milletvekilliği düşürülecek.
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O vazgeçilmez ilacın aslında fare zehiri olduğunu biliyor musunuz?
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CHP’li Öztrak: Özkoç’a planlı linç girişimini lanetliyoruz
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