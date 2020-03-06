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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: AK Parti’deki hava Özkoç’un dokunulmazlığının kaldırılması yönünde

AK Parti’deki hava, Özkoç’un dokunulmazlığının kaldırılması yönünde. Anayasa’nın 83. maddesine göre Özkoç’un dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplanacak. Meclis Genel Kurulu’nda ise salt çoğunlukla dokunulmazlığın kaldırılması kararı alınabilecek. Eğer Engin Özkoç yargılanıp 1 yıldan fazla ceza alırsa, karar Meclis’te okunduktan sonra milletvekilliği düşürülecek.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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CHP’li Öztrak: Özkoç’a planlı linç girişimini lanetliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ”TBMM Genel Kurulu’nda, grup başkanvekilimiz sayın Engin Özkoç’a planlı bir saldırı ve linç girişimi gerçekleştirildi. AK Parti grubu tarafından gerçekleştirilen bu planlı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz” dedi.

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