Abdulkadir Selvi: AK Parti’de yeniden ‘zillet ittifakı’ havasına dönülmüş

Akşener’in masa önerisi hakkında AK Partililerin nabzını tuttum. Yeniden ‘zillet ittifakı’ havasına dönülmüş.
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaretlerin havada uçuştuğu bir dönemde masanın ‘m’sini bile ağızlarına almıyorlar.
2- Başkanlık sisteminin peşinen başarısız olduğunu kabul eden bir öneriyi konuşmak dahi istemiyorlar.
3- Başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçilmesi gibi bir gündemleri yok.
4- Bahçeli ve Erdoğan’ın hafta sonu vurgulamak istediği gibi AK Parti-MHP ittifakının devam etmesi konusundaki iradeleri devam ediyor.
5- Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun önerilerini MHP Lideri Bahçeli’yi huzursuz etmeye yönelik taktik hamleler olarak görüyorlar.