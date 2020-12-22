Abdulkadir Selvi: AK Parti’de yeniden ‘zillet ittifakı’ havasına dönülmüş

Akşener’in masa önerisi hakkında AK Partililerin nabzını tuttum. Yeniden ‘zillet ittifakı’ havasına dönülmüş.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaretlerin havada uçuştuğu bir dönemde masanın ‘m’sini bile ağızlarına almıyorlar.

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2- Başkanlık sisteminin peşinen başarısız olduğunu kabul eden bir öneriyi konuşmak dahi istemiyorlar.

3- Başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçilmesi gibi bir gündemleri yok.

4- Bahçeli ve Erdoğan’ın hafta sonu vurgulamak istediği gibi AK Parti-MHP ittifakının devam etmesi konusundaki iradeleri devam ediyor.

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5- Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun önerilerini MHP Lideri Bahçeli’yi huzursuz etmeye yönelik taktik hamleler olarak görüyorlar.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı