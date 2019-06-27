Abdulkadir Selvi: AK Parti’de şu ana kadar güçlü bir değişim iradesini gördüğümü söyleyemem

AK Parti siyasi hayatının en kritik dönemeçlerinden birinde. İstanbul seçimlerine yönelik yapılacak tespitler ve bundan sonra izlenecek yol, AK Parti’nin kaderini belirleyecek. AK Parti’nin en büyük şansı, çok güçlü bir liderinin olması. Erdoğan, süreci tersine çevirebilecek bir etkiye sahip. Bu yüzden Erdoğan’ın yapacağı hamleyi tespit etmeye çalışıyorum. Henüz sürecin başındayız ama şu ana kadar güçlü bir değişim iradesini gördüğümü söyleyemem. Durmak yok, yola devam durumu…

AK Parti MYK’da ve ondan bir gün önce İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim sonuçlarına ilişkin iki ayrı sunum yapılmış. Oy hareketleri üzerinden bir tablo çıkarılmış. Ekonomi, işsizlik, Suriyeliler, YSK’nın iptal kararı, Öcalan’ın mektubu gibi nedenlere pek girilmemiş. Kampanyanın dili üzerinde durulmamış.

Reklam

Abdulkadir Selvi’nin yazısı