Abdulkadir Selvi: AK Parti’de iptal beklentisi yüksek, CHP ise inancını korumaya çalışıyor

İstanbul seçimleriyle ilgili karar anı yaklaştıkça, AK Parti ve CHP’de seçimlere ilişkin yapılan değerlendirmeler artıyor. Tabii iki ihtimal var. Ya seçimler iptal edilecek ya da edilmeyecek. AK Parti’de iptal beklentisi yüksek, CHP ise iptal edilmeyeceğine ilişkin inancını korumaya çalışıyor.

AK Parti’de “Seçimler iptal edilirse açık ara farkla kazanırız” görüşünü savunanlar olduğu gibi, “Halk mağduru sever” tezini ileri sürenler de var. Ama onların sesi fazla çıkmıyor. Bu arada alttan alta seçimlere yine Binali Yıldırım’la mı yoksa yeni bir isimle mi girilir tartışması yaşanıyor. Bu aşamada Binali Yıldırım dışında konuşulan bir isim yok.

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CHP’de ise ilk hedef, YSK’nın seçimlerin iptali talebini reddedip Ekrem İmamoğlu’nun kazandığını ilan etmesi. CHP’de YSK’dan iptal kararı çıkarsa seçimlerin boykot edilmesi görüşünü dile getirenler var.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı