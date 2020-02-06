Abdulkadir Selvi: AK Parti yöneticisi ‘Rusya’yla sıkıntı büyük’ dedi

Suriye’deki krizi takip eden AK Parti yöneticilerinden biriyle konuştum. “Sıkıntı büyük. Allah’tan Cumhurbaşkanımız sağlam duruyor. Rusya ile o kadar işbirliği yaptığımız alanlar var. Onu da koparmak istemiyor. Sıkıntı hiç bu kadar büyük olmamıştı. Ama kararlıyız, sonu ferah olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısından çıkarken ayaküstü selamlaştık. Putin’le görüşmesinin önemli, Suriye konusundaki mesajlarının da kararlı olduğunu söyledim. Onayladı. “Hayrolsun inşallah” dedi.

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Erdoğan şubat sonunu işaret ederek ilk kez tarih verdi. Dün itibarıyla geri sayım başladı. Sadece yeni bir süreç değil, yeni Suriye politikasının temelleri atılıyor. Erdoğan’ın verdiği parametrelere göre Türkiye, gözlem noktalarından alan hâkimiyeti konseptine geçiyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı