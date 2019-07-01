Abdulkadir Selvi: AK Parti tartışmalı ama bu zor günlerde liderinin etrafında kenetlenmeli

AK Parti bunları tartışmalı ama bu zor günlerde liderinin etrafında kenetlenmeli. Hem de Erdoğan’a sımsıkı sarılmalılar. Çünkü AK Parti’yi içinde bulunduğu durumdan çıkaracak olan yine Erdoğan olacak. Ayrıca AK Parti’nin önünde 2023 seçimleri var. İstanbul seçimlerinden sonra 2023 seçimleri AK Parti ve Erdoğan açısından varlık ya da yokluk seçimine dönüştü. O nedenle diyorum ki AK Parti, İstanbul seçimlerini tartışmalı. Ama iç tartışmalara saplanıp kalmamalı. Tam aksine Sezai Karakoç’un dizelerinde olduğu gibi “Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır” diyebilmelidir. Erdoğan’ın hikâyesi de bu değil mi? Şimdi yeni bir hikâye yazma zamanı.
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