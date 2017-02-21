Abdülkadir Selvi: AK Parti, muhafazakâr Kürtleri kazanmaya dönük strateji ve dil arayışında

Anayasa değişikliğini MHP ile birlikte gerçekleştiren AK Parti’de, ortak miting yapılıp yapılmaması tartışılıyor. AK Parti açısından MHP konusu ‘iki ucu keskin bıçak’. O nedenle karar verilemiyor. Çünkü AK Parti’nin çok önemli bir Kürt seçmeni var. Kürtlerden iki oy alan parti var. Biri HDP, diğeri AK Parti.

Referandumda anlamlı bir evet çıkabilmesi için Kürt oyları hayati derecede önemli. Kamuoyu araştırma şirketleri Kürtlerin nabzını tutmaya, strateji heyeti ise Kürtleri kazanmaya yönelik politikaları belirlemeye çalışıyor. Kürtlere yönelik yeni bir yaklaşım ve dil üzerinde kafa yoruluyor.

Bölge halkı, terörle mücadeledeki kararlılığı paylaşıyor, yarım bırakılmamasını, sonuna kadar gidilmesini istiyor. Bölgede devlete olan güven artıyor ama bu AK Parti’ye desteğe dönüşmüş değil. HDP’nin marjinal kesimi, ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ ikliminde yaşamaya devam ediyor.

Buna bir de HDP’lilerin tutuklanması eklenince, en kararlı hayır kitlesini oluşturuyorlar. AK Parti, muhafazakâr Kürtleri kazanmaya dönük strateji ve dil arayışında.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı