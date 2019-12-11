Abdulkadir Selvi: AK Parti milletvekillerine göre Davutoğlu’nun partisi ölü doğdu

Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin isminin ‘Yaşam ve Adalet Partisi’, kısaca YAP olduğu haberi geldiğinde Meclis’te AK Parti kulisinde bir grup milletvekiliyle sohbet ediyorduk. İlk tepkileri, “AK Parti’nin çakması olmuş” oldu. İçlerinde “HAP yapsalardı, ‘Hak ve Adalet Partisi’ olurdu” diyen de çıktı, “Yapı market gibi” yorumunu yapan da.

AK Parti milletvekilleri Davutoğlu’nun partisiyle pek ilgili gözükmediler. Yorumların ağırlığı, Davutoğlu partisinin ölü doğduğu ve ismin güzel olmadığı yönündeydi. Gerçi o ismin kesin olmadığı parti isminin bugün belirleneceği ortaya çıktı.

Reklam

Abdulkadir Selvi’nin yazısı