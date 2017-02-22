Abdülkadir Selvi: AK Parti ile MHP’nin yakınlaşmasını bekliyordum da doğrusu bu kadarını beklemiyordum

Gözlerimiz haftaya MHP grubunda olacak. Bakalım Bahçeli, AK Parti işaretini yapacak mı?

Bu arada AK Parti’nin işareti ne? Başbakan’a sorduk. Eliyle halkı selamlama işareti yaptı.

AK Parti ile MHP’nin yakınlaşmasını bekliyordum da doğrusu bu kadarını beklemiyordum.

Yakında AK Parti ve MHP, bayraklarıyla ortak miting yaparsa şaşırmam.

AK Parti önemli oranda Kürt seçmene sahip olduğu için MHP ile mesafesinde dikkatli olması lazım.

Kılıçdaroğlu, 30 Mart yerel seçimlerinde Ankara’da Mansur Yavaş’la birlikte şehir turu atarken ‘Bozkurt selamı’ vermiş, kıyamet kopmuştu.

Bakalım Başbakan’ın bozkurt selamı nasıl karşılanacak?

Abdülkadir Selvi’nin yazısı