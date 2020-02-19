Abdulkadir Selvi: Ak Parti, CHP kurultayına gitmeme kararı aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti milletvekilleriyle kahvaltı yapmıştı. Orada darbe tartışmalarına çok kısa bir şekilde değinmiş. “Bizim dış politikada yaptıklarımızı gölgelemeye, ikinci plana itmeye ve gündemi değiştirmeye yönelik çabalar. Kurumlarımız teyakkuz halinde ancak endişe edebilecek bir durum söz konusu değil” demiş.

Erdoğan darbe tartışmalarına noktayı koydu ama kendisini FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik kızgınlığı devam ediyor.

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Erdoğan’ın CHP Lideri’nin üslubundan duyduğu rahatsızlık, CHP kurultayıyla ilgili bir değerlendirmesine yansıyor. CHP 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak kurultay için AK Parti’ye davetiye göndermiş. AK Parti, daha önceki CHP kurultaylarına katılmıştı. Erdoğan bu kez CHP kurultayına gidilip gidilmemesi konusunu tartışmaya açıyor. Haliyle gidilmesini savunanlar olduğu gibi gidilmesine karşı çıkanlar da oluyor. Hatta “Kurultayda Kılıçdaroğlu bize FETÖ’nün siyasi ayağıyla ilgili suçlama yöneltirse ne yapalım” konusu dahi tartışmaya açılıyor. CHP kurultayına gidilmemesi kararı alınıyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı