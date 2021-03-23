Abdulkadir Selvi: AK Parti, bir oy farkıyla kapatılmaktan kıl payı kurtulmuştu

AK Parti hakkında Abdurrahman Yalçınkaya’nın 14 Ağustos 2008 tarihinde açtığı kapatma davası bilinir. Ama Sabih Kanadoğlu tarafından 23 Ekim 2002 tarihinde açılan kapatma davası pek bilinmez. Abdurrahman Yalçınkaya tarafından açılan davada 22 Temmuz seçimlerinden yüzde 47 oy alarak tek başına iktidar olarak çıkan AK Parti, bir oy farkıyla kapatılmaktan kıl payı kurtulmuştu. Ama laikliğe aykırı odak oluşturmaktan Hazine yardımının kesilmesi cezasına çarpıtılmıştı. Anayasa Mahkemesi’nde sözlü savunmayı üstlenen Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, AK Parti’nin Türkiye’nin her bölgesinden oy aldığını, Türkiye’nin bütünlüğünü temsil ettiğini hatırlatarak, “AK Parti’yi ortadan kaldırdığınızda yerine ne koyacaksınız?” diye sormuştu.
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Reuters analizi: Ekonomi yönetiminin ilk mesajları tatmin edici bulunmadı
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Fenerbahçe topa girdi: İstanbul Sözleşmesi’ni fesih kararı gözden geçirilsin
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