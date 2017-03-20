Abdülkadir Selvi: AK Parti basketbolda olduğu gibi kampanya molası alıp, stratejiyi gözden geçirecek

AK Parti strateji heyeti önümüzdeki günlerde basketbol maçlarında olduğu gibi bir kampanya molası alıp, stratejiyi gözden geçirecek. Mevcut durumu net bir şekilde görebilmek için kamuoyu araştırmaları dahi bir hafta ertelendi. Neden?

Hollanda krizi başta olmak üzere Avrupa’da yaşananların seçmen davranışları üzerindeki etkisi daha net ölçebilme adına. Araştırma şirketleri Hollanda ateşinin yandığı bir sırada sahadaki dalgaya yakalanıp abartılı bir ölçüm yapmayı tercih etmediler.

AK Parti bu molada kampanya sırasında öne çıkan başlıkları tespit edip ona göre yeni stratejiler geliştirme çabasında. Bir anlamda kampanyaya yeni bir format atılması amaçlanıyor.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı