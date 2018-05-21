Abdulkadir Selvi: AK Parti açısından milletvekili dağılımı yüzde 45’in altı ve üstü olarak değişiyor

2014 cumhurbaşkanı seçimlerindeki yüzde 38 oranı muhalefet açısından psikolojik sınır. Buna bir de HDP’nin oylarını eklerseniz, ortaya 52-48 dengesi çıkıyor. Milletvekili dağılımı açısından iki hesap söz konusu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “AK Parti 1 Kasım’daki pozisyonunu koruyor. 46-48 bandında” demişti. Böyle çıkarsa sorun yok. Cumhur ittifakı Meclis’te de güçlü olacak demektir. AK Parti açısından milletvekili dağılımı yüzde 45’in altı ve üstü olarak değişiyor. Bu sayının üstündeki her oran Meclis çoğunluğunu arttırıyor, 45’in altındaki her oran ise geriletiyor. Bir diğer gösterge de MHP’nin, ‘cumhur ittifakı’na olan katkısının oranı olacak. Cumhur ittifakı ile sağlanan 30 civarındaki artı milletvekili avantajı muhalefetin sıfır baraj ittifakı ile ortadan kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’nda rahat olabilmesi için Meclis’te güçlü bir desteğe ihtiyacı olacak.

Bakalım millet sandıkta, “güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü Meclis” mi diyecek yoksa başka bir denge hesabı mı yapacak?

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı