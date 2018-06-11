Abdulkadir Selvi: Aile içi HDP mühendisliği yaşanıyor

‘Cumhur ittifakı’nda oy oranları 37 ila 55 arasında alınıyor. ‘Millet ittifakı’nın değerlendirme aralığı ise 30-48 arasında tutuluyor. HDP barajı aşamadığı takdirde AK Parti, oy oranı gerilese dahi Meclis’te güçlü bir çoğunluk elde ediyor.

Peki HDP’nin barajı aşamama durumu var mı? Bu risk azalmakla birlikte varlığını koruyor. Ama HDP’yle ilgili değerlendirmede barajın üstü esas alınıyor. Yüzde 10’dan 14 dâhil olmak üzere 5 orana göre tek tek değerlendirme yapılıyor. HDP’nin barajı aşması durumunda en çok AK Parti milletvekili kaybediyor. Çünkü bölgede sadece HDP ve AK Parti var.

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Bölgede bir ya da iki yerde Saadet Partisi ve İYİ Parti başını çıkarmış durumda. Büyükşehirlerde ise ‘millet ittifakı’ndan 7-8 milletvekili götürüyor. CHP’li ailelerde HDP’nin barajı aşması için oylar CHP ve HDP diye ayrılmış durumda. Cumhurbaşkanı adayında Muharrem İnce’ye oy veriyorlar ama milletvekili seçiminde CHP ve HDP’ye paylaştırıyorlar. Aile içi HDP mühendisliği yaşanıyor. Bu durumda Muharrem İnce’nin oyu yükselecek ama CHP’nin oyu artmayabilir. Bu İnce ile CHP oyları arasında bir makasın oluşacağı anlamına geliyor. Bu paylaşım sandığa yansırsa, İstanbul ve İzmir’de CHP’nin aleyhine işliyor. Eğer Muharrem İnce aday gösterilmeseydi CHP seçmeninin oyu Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Meral Akşener ve CHP adayı arasında paylaşılacaktı. İnce, rüzgârı tersine çevirmeyi başardı. HDP yüzde 10’dan 14 dâhil bir oy oranına kavuştuğunda en az 64 en fazla 85 milletvekili çıkarıyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı