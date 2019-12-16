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Abdulkadir Selvi: Ahmet Davutoğlu, adı ‘gelecek’ olan ama kendi geçmişte kalan partisini kurdu

Ahmet Davutoğlu adı “gelecek” olan ama kendi geçmişte kalan partisini kurdu.

Çözüm olarak, geçmişte rejim krizlerine neden olan parlamenter sistemi önerdi. Her 10 yılda bir gelen darbeler parlamenter sistemde gerçekleşmedi mi? 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat’ta Türkiye parlamenter sistemle yönetilmiyor muydu? Siyasi partiler o dönemde kapatılmadı mı, başörtüsü yasağı o dönemin ürünü değil miydi?

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Neyse, soruları bir kenara bırakalım. Davutoğlu’nun partisine ilişkin AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmeleri paylaşayım. Parti kurulmadan önce daha çok merak uyandırıyordu. Ancak partinin kuruluşu açıklanınca, bu gizem ortadan kalktı. Kulislerde “Dağ fare doğurdu” yorumu yapıldı. Benzer bir durum Ali Babacan’ın kuracağı partide de yaşanabilir.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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