Abdulkadir Selvi: Afrin’deki saldırıda asıl hedef hükümet binasıydı

Koronavirüs gündemi belirlediği için Afrin’de PKK-YPG’nin sivillere yönelik katliamı yeterince tartışılmadı. Oysa PKK, ne koronavirüs tanıyor ne de ramazan. Afrin’de 11’i çocuk olmak üzere 44 kişi hayatını kaybetti.

Afrin’deki saldırı sembolik anlamlar taşıyor.

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1- TALİMAT MAZLUM KOBANİ’DEN: Afrin’deki saldırının talimatının doğrudan Mazlum Kobani’den geldiği tespit edildi. Çünkü eylemi planlayanlardan bir kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Sorgusu sürüyor.

2- BOMBAYI PATLATAN YAKALANDI: Afrin’deki saldırıdan sonra yakalanan teröristin sıradan biri olmadığı tespit edildi. Uzaktan kumandanın düğmesine basarak bombalı aracı patlatan kişi.

3- ASIL HEDEF NERESİYDİ?: Bomba yüklü tanker Afrin’in en kalabalık yerlerinden birinde patlatıldı. Ancak asıl hedefin hükümet binası olduğu ortaya çıktı.

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Abdulkadri Selvi’nin yazısı