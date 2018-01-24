Abdülkadir Selvi: Afrin satrancı böyle oynanıyor

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Bir koluna FETÖ’yü, diğer koluna YPG’yi takan ABD, başlarda karşı olduğu Afrin operasyonu hakkında nasıl yumuşadı?

ABD’nin söylemini yumuşatmasının perde arkasında ilginç gelişmeler yatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı tutumu belirleyici oluyor.

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ABD, operasyona karşı çıktığı takdirde maruz kalacağı kayıpları göze alamıyor. Bu süreçte yaşanan bir anekdotu aktarmak istiyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a, “İlişkiler geri dönülmez bir noktaya gider. Kamuoyunda baskı var, ‘İncirlik’i ve Kürecik’i kapatın’ diyenler var. Bizi tek taraflı adımlar atmaya zorlamayın. Eğer bunları göze alıyorsanız bu işlere devam edin” diyor.

Çavuşoğlu, İncirlik ve Kürecik kozunu sahaya sürünce, Tillerson’ın yüzü değişiyor.

Afrin satrancı böyle oynanıyor. Bakalım Münbiç kozumuz ne olacak?

Abdülkadir Selvi’nin yazısı