Abdulkadir Selvi: Afrin operasyonunda herkesten önce CHP’nin sesi çıkmalı

CHP, Atatürk’ün, İsmet Paşa’nın ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren Bülent Ecevit’in partisi. Afrin operasyonunda herkesten önce CHP’nin sesinin çıkması gerekiyor. Afrin, siyaseti yeniden şekillendiriyor. Siyasette artık, Afrin’den öncesi ve Afrin’den sonrası var. Benzer tablo 15 Temmuz’dan sonra da oluşmuştu. Aynı durum Afrin konusunda yaşanıyor.

MAK’ın araştırmasına göre Türk halkının yüzde 85’i Afrin operasyonunu destekliyor. MAK’ın 20-26 Ocak tarihleri arasında 30 büyükşehir ve 23 ilde 5496 kişi ile yüz yüze yaptığı ankete göre, AK Parti ve MHP’de bu oran neredeyse yüzde yüze yakın.

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Sadece Güneydoğu’da bu oran birkaç puan etkileniyor. CHP’de ise yüzde 75 seviyesine ulaşıyor. “Oyumu CHP’ye verdim” diyenlerin büyük bir oranı Afrin operasyonunu destekliyor. Bölge bazlı olarak incelendiğinde ise İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde, bu destek yüzde 85 seviyesine ulaşıyor, sahillerde biraz geriliyor.

Siyaset yapanların Afrin ruhunu dikkate alması gerekiyor. Hele hele bu partinin adı CHP’yse…

Abdulkadir Selvi’nin yazısı