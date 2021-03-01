Abdulkadir Selvi: Adalet Bakanı Gül’le insan hakları eylem planını konuştuk

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’le insan hakları eylem planının ruh ve felsefesini konuştuk. Adalet Bakanı Gül, hukuk reformunun perspektifine ilişkin değerlendirmeleri paylaştı.

(…)İnsan Hakları Eylem Planı’nın ana temasını insana dokunması oluşturuyor. Aile ve miras hukukundan boşanmaya, mal paylaşımından, icradan malların satışına kadar… Aslında küçük görünen ama hayatımıza dokunan konular bunlar. Büyük büyük lafların edildiği reform paketleri değil, doğrudan insanın günlük yaşamını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması hedefleniyor.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Sadece bir alanda değil, birçok alanda insana dokunan reformlar” olarak tanımladı. Peki hayatıma nasıl dokunacak? Nasıl bir yol haritası öngörülüyor? Bakan Gül, “Sayın Cumhurbaşkanımız 2019’da Yargı Reformu Strateji’sini ilan ederek reform sürecini başlattı. Bu reformlar onun devamı olan eylem planından oluşuyor. Bunların hayata geçirilmesi için 8-10 kanun paketi çıkarılacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılacaklar hayata geçirilecek. Hızla idarede yapılacak olanlar düzenlemeler yapılacak” diye anlattı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı