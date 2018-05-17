Abdulkadir Selvi: Abdüllatif Şener’in memleketi Sivas’tan CHP adayı gösterilmesi gündemde

İnce’nin meydanlara çıkması, Kılıçdaroğlu’nun üzerindeki miting baskısını hafifletti. Kılıçdaroğlu, Çevre Sokak’taki eski genel merkez binasında parti yöneticileriyle listeler üzerinde çalışıyor.

CHP Lideri bu seçime de İzmir’den giriyor. Bir ara İstanbul seçeneği konuşulmuştu ama Kılıçdaroğlu tercihini İzmir’den yana kullandı.

Reklam

Bu arada eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in memleketi olan Sivas’tan aday gösterilmesi gündemde.

CHP’de önseçim yapılmaması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun eli güçlendi. Kılıçdaroğlu’nun, listeleri hazırlarken muhalif, ‘Muharrem İnceci’ ya da ‘Kılıçdaroğlucu’ gibi bir ayrıma gitmeyeceğini söylediği biliniyor. Milletvekillerinin Meclis çalışmaları ve parti faaliyetlerine katılımı ile teşkilatla ilişkisi dikkate alınıyor.

Reklam

Abdulkadir Selvi’nin yazısı