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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Abdullah Gül yeniden denkleme girdi

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Gül denkleme girdi

Bugün Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun görüşme trafiği önemli. Muhalefet cephesindeki beklenti, Karamollaoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci adımı atıp 72 saat içinde yeni bir ittifak modeli ile ortaya çıkacakları yönünde. Bu gelişmeler ortak aday formülünü güçlendirmeye başladı. Abdullah Gül yeniden denkleme girdi.
Uğruna darbeler yapılıp, muhtıralar verilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhalefete bırakılmayacak kadar önemli bir iş olduğu görüldü. Ama asıl önemli olan: Millet bu işe ne diyecek?

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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