Abdulkadir Selvi: Abdullah Gül, ‘İmamoğlu’nu kendimize rakip yaptık’ diye hayıflanıyor mu acaba?

Bir hesap daha var. O da Abdullah Gül’ün CHP ile dayanışmadan parti kurdurmaya kadar her şeyi yeniden cumhurbaşkanı olmak için planlıyor olması. Zaten başarabilse 24 Haziran seçimlerinde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Ama o cephede ilginç bir gelişme yaşanıyor.

Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı olmasına destek vermişti. Tekrarlanan İstanbul seçimlerinde de oy kullandıktan sonra açıklama yapmış ve ‘Her şey çok güzel olacak’ diye mesaj vermişti. Abdullah Gül hesap yapıyor ama Ekrem İmamoğlu hızla mesafe alıyor. Önemli bir kesimin cumhurbaşkanı adayı şimdiden Ekrem İmamoğlu.

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Yani Abdullah Gül değil. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığında bir adım öne geçmesi Gül’ü tedirgin etse gerek. Çünkü tüm hesaplarını 2023’e göre yapmıştı. Abdullah Bey, “Ekrem İmamoğlu’nu kendi elimizle kendimize rakip yaptık” diye hayıflanıyor mu acaba?

Abdulkadir Selvi’nin yazısı