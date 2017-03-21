Abdülkadir Selvi: ABD’nin verdiği silahları YPG kime doğrultacak?

Pentagon’un Başkan Trump’a sunduğu Rakka planı Suriye ve Irak olmak üzere iki ayaktan oluşuyor. ABD, Özel birliklerinin Erbil ya da Tel Afer’e indirilmesi, buradan Sincar hattı ve Rabia kapısından Suriye’ye girmesi bekleniyor. ABD, Dohuk’ta eğitim verdiği 4 bin beş yüz Roj Peşmerge’yi operasyon hattının güvenliğini sağlamak üzere önceden içeri sokacak. ABD, Rakka operasyonu öncesinde ikmal hatlarını oluşturmaya başladı.

Amerikalılar, Sincar’a yüksek kapasiteli bir ikmal hattı kuruyor. Rakka planlamasında ise YPG ve Roj Peşmerge birlikleri Rakka kuşatmasını gerçekleştirecek, ABD yoğun hava bombardımanı ile destek verecek. ABD özel birlikleri ise şehir içi operasyon sırasında devreye girecek. Yeni bir bilgi daha. Öncü birliklerin Rakka sınırına ulaştığına ilişkin fotoğraflar gelmeye başladı.

Bir de madalyonun öteki yüzü var. Rakka operasyonu görüntüsü altında ABD, YPG’yi ağır silahlarla donatıyor. ABD’nin bir özelliği var. Operasyon bittikten sonra bu silahları geri çekmiyor. Irak’ta, işgal sürecinde getirdiği silahları geri götürmedi. Peki YPG’ye verdiği silahları ne yapacak? Geri almayacağı belli. YPG bu silahları kime doğrultacak? Tabii ki bize. İş sadece Rakka operasyonunu YPG ile birlikte yapmakla kalmıyor, bir de Rakka’dan sonrası var.

Abdülkadir Selvi’nin yazısı