Abdulkadir Selvi: ABD’nin PKK kararıyla ilgili Ankara’da ‘ihtiyatlı bir iyimserlik’ söz konusu

ABD’nin PKK’nın ‘troykası’nın başına koyduğu ödülle ilgili Ankara’da ‘ihtiyatlı bir iyimserlik’ söz konusu.

Ankara’da cevabı aranan sorular var.

1- ABD, PKK’yla ilgili bir konsept değişikliğine mi gidiyor?

2- ABD, Irak’taki PKK ile Suriye’deki YPG’yi ayrıştırıyor mu?

3- PKK’nın aleyhine adım atan ABD’den YPG’nin lehine bir hamle mi gelecek?

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ABD’nin PKK yöneticileriyle ilgili kararı hakkında iki başlık açmazsak eksik olur.

1- Suriye denkleminin dışında kalan ABD, sürece yeniden dahil olabilmek için PKK’yla ilgili bir adım attı. Ancak YPG’yle ilişkisi olduğu sürece Türkiye’yi ikna etmesi mümkün gözükmüyor.

2- Türk kamuoyunda iyice artan ABD karşıtlığını gidermek için PKK jesti yaptı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı