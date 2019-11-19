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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: ABD-Rusya yapımı plana karşı yeni plan şart

Bir süredir Suriye konusunda ABD ile Rusya arasında gizli bir anlaşma olduğunu, birinin boşalttığı alanı eşzamanlı olarak diğerinin doldurduğunu yazıyorum. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ne kadar beni yalanlamaya kalkışsa da sahadaki her gelişme beni doğruluyor. ABD ve Rusya’nın Suriye’de ortak bir ajandası var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz Saray’da izlettiği videonun etkili olduğu anlaşılıyor. Görüşmeye katılan üyelere verilen ve Türkiye’nin terörizmle mücadelesini anlatan kitabın da yararlı olduğundan kuşku yok. Ancak bu iş bir defalık hamlelerle savuşturulacak gibi gözükmüyor. Çünkü bu planın arkasında ABD ve Rus ittifakı var.

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ABD ve Rusya ortak yapımı olan bu plana karşı yeni bir plan şart.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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