Abdulkadir Selvi: ABD, DEAŞ’ın parasının izini sürmeye başlamış

DEAŞ lideri Bağdadi’nin ortadan kaldırıldığı operasyon dünyanın bir numaralı gündem maddesi. Ancak ilginç bir şekilde Ankara, Bağdadi operasyonunu çok gündemde tutmuyor. AK Parti’nin MYK ve MKYK toplantılarında da Bağdadi operasyonu konuşulmuyor. Ancak Barış Pınarı harekâtına çok geniş yer ayrılıyor.

Ankara’da Bağdadi konusunun konuşulması pek sevilmiyor ama bu ulaştığım bilgileri paylaşmama engel değil. ABD’nin, Bağdadi’ye yönelik operasyonda DEAŞ’ın para kaynaklarına da ulaştığı ifade ediliyor. ABD, DEAŞ’ın parasının izini sürmeye başlamış. Bir ucunun Meksika’da çıktığı söyleniyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı