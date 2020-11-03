Abdulkadir Selvi: 6, 7, 10 ve 11. sınıflar yüz yüze eğitimi biraz bekleyecek gibi

İkinci dalga artış nedeniyle Bilim Kurulu, 6, 7, 10 ve 11. sınıflar için “Acele etmeyin. Biraz bekleyelim” demiş. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bilim Kurulu’nda biraz beklememiz eğilimi var. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının istatistiklerini günlük takip ediyoruz. Benim telefonumda bir aplikasyon var. Ben sınıf sınıf, bölge bölge bakabiliyorum. Bana öğretmenler, öğrenciler ve servis şoförleriyle ilgili bilgiler anlık olarak geliyor. Hangi sınıf seviyesinde kaç öğrencimiz ve kaç öğretmenimizde temaslılık durumu var, biliyoruz. Ailesinde temaslı olanları da belirliyoruz. Eğitime başlayacak olan yeni sınıflarla ilgili olarak Bilim Kurulu’nun yeni bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Verilere bakarak karar vereceğiz. Şu anda ortada bir karar yok” dedi.

Edindiğim izlenim, 6, 7,10 ve 11. sınıflar yüz yüze eğitimi biraz bekleyecek gibi…

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı