Abdulkadir Selvi: 24 Haziran gecesi sürprizlerin seçimi geliyor

Bu arada AK Parti MHP ile ‘cumhur ittifakı’ içinde seçimlere gidiyor ama ittifak bir sinerji meydana getiremedi.

Bununla birlikte Muharrem İnce’nin performansı uzun süredir ilk kez sol oylarının yükselmesine neden oluyor. Muharrem İnce üzerinden HDP seçmeni Kürtlerle, CHP arasında uzun süredir ilk kez bir köprü oluşmaya başladı. İnce, sol oylarını yükseltiyor ve bu durum uzun süredir ilk kez gözleniyor. Bu durum Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda İnce’nin şansını etkileyecek.

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Bu arada İnce’nin yükselişi Meral Akşener’in oylarında dikkat çekici bir gerilemeye neden olurken, Selahattin Demirtaş beklenen sıçramayı yapamıyor. Ama CHP ile HDP arasındaki işbirliği, HDP’nin baraj sorununu ortadan kaldırıyor.

Görünen tablo o ki 24 Haziran gecesi sürprizlerin seçimi geliyor. Birçok sonucu anketlerden değil, ancak sandıklardan öğrenebileceğiz.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı